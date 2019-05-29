النشرة: الافراج عن الشاب السوري الذي خطف في زحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنه "تم الافراج مساء اليوم عن المخطوف السوري "م، ع" في المدينة الصناعية بزحلة، وهو الآن في منزله الكائن بالقرب من محطة بحنيني".
وفي وقت سابق أفادت معلومات صحافية بان "مجهولين يستقلون سيارتين الاولى نوع تاهو سوداء، والثانية فان ابيض، اقدموا بالامس على خطف الشاب السوري من دون معرفة ملابسات الحادثة".
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