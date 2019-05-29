افادت وكالة الانباء الاماراتية "وام" عن "بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية".
واشارت قناة "سكاي نيوز" الى ان "الاتفاقية ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين وستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل".
وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتيةالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أوضاع المنطقة وجهود مواجهة الإرهاب.
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