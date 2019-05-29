وصول الحريري الى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية العربية الاسلامية

وصل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​السعودية​ للمشاركة في القمة الخليجية العربية الاسلامية.

وكان في استقبال الحريري لدى وصوله الى الصالة الملكية في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة نائب امير منطقة مكة الامير بدر بن سلطان وممثل منظمة التعاون الاسلامي السفيرعبد الله عالم وسفير المملكة في لبنان وليد البخاري وعدد من المسؤولين.

وتنطلق يوم غد الخميس أولى القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة بدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعو، حيث من المقرر أن تُعقد القمتان الخليجية والعربية الطارئتان يوم غد، فيما تُعقد القمةُ الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة والتي سيجري اجتماعها التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة في جدة.