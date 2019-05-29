النشرة: إصابة مواطنة بكسور بعد تعرضها للسلب في الحازمية

افاد مراسل "​النشرة​" عن "تعرض مواطنة للسلب بالقرب من منزلها في منطقة ​الحازمية​- ​مار تقلا​". وفي التفاصيل انه "لحظة وصولها الى قرب منزلها في الحازمية اقدم مجهول كان يختبأ خلف احد عواميد الانارة على سبلها حقيبتها وفر مع شخص آخر كان ينتظره على ​دراجة نارية​ الى جهة مجهولة، وقد اصيبت المواطنة بكسور ورضوض في مختلف انحاء جسمها نتيجة الحادثة وقد تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج".

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