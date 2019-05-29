مباحثات إماراتية أميركية لمواجهة الإرهاب

وأورد حساب تويتر الرسمي لولي عهد أبوظبي أن "محمد بن زايد استقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، وبحثا علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب".
يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي قد وصل، الثلاثاء، إلى دولة الإمارات، لبحث مستجدات وأمن المنطقة، في خضم التوتر مع طهران.
وعقب وصوله، قال بولتون في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "نتطلع للقاء حلفائنا الإماراتيين لمناقشة المسائل الأمنية الإقليمية المهمة".
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