شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستراتيجية لاستغلال الموارد البشرية والثروات الطبيعية بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب على بدر، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتطوير الصعيد واستغلال الموارد البشرية والثروات الطبيعية، لخلق مزيد من الاستثمارات وفرص العمل بالمحافظات المختلفة، وهناك الكثير من النتائج على أرض الواقع.



وأكد بدر، أن هناك مقومات فى محافظات الصعيد وثروات طبيعية لابد من وضع خطة لحسن إدارتها واستغلالها، على أن تكون هناك رؤية لإنشاء مشروعات بناء على الثروات الطبيعية والمقومات البشرية القائمة، وذلك وفقًا لاحتياجات كل منطقة وطبيعة ما تمتلكه من موارد وقوى بشرية وفرص العمل التى سيوفرها المشروع وانعكاسه على الاقتصاد الرسمى بالمحافظة.



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وطالب عضو مجلس النواب، بتحويل الصعيد لمناطق منتجة وجهة مصدرة تساهم فى تنمية الاقتصاد، بالإضافة لاستيعاب الطاقات البشرية الموجودة بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أهمية وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.