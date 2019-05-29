شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن بدء صرف معاشات أعضائها نظرا لحلول عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف سامح عاشور نقيب المحامين، الإدارة المالية بالنقابة العامة للمحامين بإيداع الأموال الخاصة بمعاشات المحامين وأراملهم بالبنوك.

وأعلنت الإدارة المالية بالنقابة العامة، عن أنه تم بالفعل إيداع الأموال الخاصة بالمعاشات، بناء على تكليفات النقيب، مضيفة أن المحامين يستطيعون صرفها الآن، وأن ذلك جاءً نظرًا لحلول عيد الفطر المبارك.

كان مجلس النقابة العامة قرر زيادة معاشات المحامين إلى 2000 جنيه، بداية من يناير الماضي، إضافة لزيادة سنوية 5%، فى إطار خدمة هذا الملف.