شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. دراما "الأعلى للإعلام" تجتمع لمناقشة ملاحظاتها حول مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،غدا الخميس، اجتماعا لها لمناقشة الملاحظات التي رصدتها لجنة الرصد التابعة للمجلس والخاصة بالمسلسلات التي عرضت خلال الأسابيع الثلاثة في شهر رمضان.

وقال مجدى لاشين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الدراما، إن كل ما رصدته اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما مجرد ملاحظات ستناقشها لجنة الدراما للبت فى مدى جديتها وبيان ما إذا كانت مخالفات حقيقية من عدمه، موضحا أن اللجنة ستصدر تقريرها الشامل بإجمالي المخالفات عقب انتهاء الاجتماع.