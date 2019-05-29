بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 9 محافظات بعد اعتمادها رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

يقدم موقع الخليج 365، خدمة للقراء، وطلبة الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، نتيجة الفصل الدراسي الثاني في الشهادة الإعدادية في المحافظات.

واعتمد المحافظون في 9 محافظات حتى الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وتنتظر باقي المحافظات إعلان النتائج تباعًا، على أن تنشر على موقع الخليج 365 فور إعلانها رسميًا.

للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات التي اعتمدت رسميًا من خلال الروابط التالية.

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان بنسبة نجاح 72%

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بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

رابط بديل| بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ بنسبة نجاح 82%

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

