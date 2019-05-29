لجنة فنية تتفقد قرية أبو الريش في أسوان قبل تطويرها - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: تفقدت لجنة فنية متخصصة برئاسة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، قرية أبو الريش بحرى ونجوعها السبع قبل تطويرها. جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة أسوان ومديري إدارات الصحة والتعليم والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى فريق عمل مؤسسة مصر الخير. Advertisements عقب الجولة اجتمعت اللجنة برئاسة اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان لاستعراض المطالب والاحتياجات الجماهيرية التي سيتم تلبيتها وفقاً للأولويات بهدف إحداث التنمية المتكاملة داخل القرية. وجرى الاتفاق على المخطط التنفيذي للمشروع والتنسيق بين البنك الأهلي ومؤسسة مصر الخير والمسئولين في المحافظة والجهات التنفيذية. خلال اللقاء أكد نائب المحافظ على أن المسئولين في أسوان يقدرون المبادرة الرائدة والوطنية من البنك الأهلي المصري والتي تعتبر بداية للتعاون البناء والمثمر في الكثير من المشروعات خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالنفع والخير على أهالي المحافظة.

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