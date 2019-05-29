الإعلان عن صفقة القرن يقترب.. كوشنر يصل إسرائيل قادمًا من الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قبل أيام من الإعلان المتوقع لتفاصيل خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، وصل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي قادمًا من الأردن في جولة بالمنطقة من أجل إقناع دول المنطقة بالصفقة الأمريكية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية وكل الفصائل رفضها لخطة السلام الأمريكية ووساطة واشنطن بشكل عام بعد إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ورفضت أيضًا مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يقام في الأسبوع الأخير من يونيو المقبل، كمقدمة للخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووصل كوشنر إلى إسرائيل ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان.

وتحدث العاهل الأردني عبد الله الثاني، الأربعاء، عن الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل قائم على حل الدولتين، ويتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت تصريحات ملك الأردن في وقت تواجد فيه كوشنر بالمملكة ضمن جولة للترويج لخطة واشنطن من أجل السلام في الشرق الأوسط. كان جاريد كوشنر زار المغرب قبل وصوله إلى الأردن، والتقى بالملك محمد الخامس.

وركز اللقاء في الرباط على مناقشة التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجانب تقوية الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب.

من جانبه قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، إنه تناول مع كوشنر وملك المغرب وجبة الإفطار. وشكر الملك على "حكمته"، وأكد أن المغرب صديق وحليف مهم للولايات المتحدة.

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من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن الجانب الاقتصادي من خطة السلام في مؤتمر البحرين المقرر يومي 25 و26 يونيو المقبل في المنامة.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، على رفض مؤتمر البحرين، وقال خلال فعالية في رام الله "من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز".

وأضاف عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع عباس قائلا "ستذهب صفقة القرن أو صفقة العار (الأمريكية) إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم".

من جانبه أعلن البيت الأبيض أن مؤتمر المنامة يهدف إلى مناقشة الدعم المستقبلي والاستثمارات والمبادرات التي يمكنها أن تكون أمر واقع مع الوصول لعملية السلام.

وبعد جولة جاريد كوشنر بالشرق الأوسط، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن، والأخير طالما أكد على قدرة كوشنر على الوصول إلى حل دائم للقضية التي ظلت تؤرق المنطقة.

وأعلنت دول الإمارات والسعودية وقطر المشاركة في مؤتمر البحرين في وقت لم تعلن فيه دول عربية أخرى موقفها بشكل علني، على الرغم من مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية بمقاطعة المؤتمر.