مصرع طفل غرقًا داخل ماسورة صرف صحي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقي طفل، مصرعه، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوطه في ماسورة صرف صحي بناحية قرية "الجمالية" التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بسقوط طفل داخل ماسورة صرف صحي بناحية قرية "الجمالية" بدائرة مركز شرطة الحسينية.

جرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يُدعى "أحمد عبد العظيم، 11 سنة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.