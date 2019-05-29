بوينج تخطط لإعادة طائرات "بوينج 737 ماكس" إلى الخدمة تدريجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

بدأت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" وضع خريطة للخطوات التي تعتزم اتخاذها بهدف إعادة الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" إلى التشغيل تدريجيا بعد شهور من وقف تشغيلها في مختلف دول العالم نتيجة حوادث سقوطها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "دينس مويلنبورج" الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج" القول إن الشركة الموجود مقرها في مدينة شيكاغو الأمريكية تخطط لإعادة تشغيل طائرات الطراز "بوينج 737 ماكس" من خلال سلسلة اجتماعات مع شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم من ميامي في الولايات المتحدة إلى موسكو.

من ناحيته، قدم الرئيس التنفيذي لأحد اتحادات شركات الطيران العالمية تقييما حذرا عندما سئل عن الموعد الذي يمكن فيه لهيئات السلامة الجوية في العالم السماح بإعادة تشغيل هذه الطائرات، حيث قال "ألكسندر دي جونياك" الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إنه من غير المتوقع استئناف تحليق طائرات هذا الطراز قبل 10 او 12 أسبوعا على الأقل.

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وأضاف "دو جونياك" في تصريحات للصحفيين "نجهز لعقد لقاءات بين السلطات الرقابية وشركة تصنيع الطائرة وشركات الطيران لتقييم الموقف.. لكن الأمر ليس في يدنا وإنما في يد السلطات".

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج" الجدول الزمني الذي سيبدأ بفرق "بوينج" من أجل المساعدة في إعادة تشغيل حوالي 500 طائرة بوينج 737 ماكس متوقفة عن العمل بأنه "منضبط". يذكر أن هذا الرقم يشمل حوالي 100 طائرة جديدة لم تتمكن الشركة الأمريكية من تسليمها لشركات الطيران قبل استئناف تشغيل الطراز.

في الوقت نفسه، فإن بوينج لا تعتزم زيادة إيقاع العمل في مصنعها الرئيسي لإنتاج الطائرة "بوينج 737" إذا لم تتأكد من سلامة وقوة سلسلة توريد مكوناتها بحسب "مويلنبورج".