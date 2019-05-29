كان يقيم في فرنسا، الحكم بالإعدام على تونسي في العراق أُدين بالإنتماء إلى داعش

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن محكمة في بغداد أصدرت اليوم، الأربعاء 29 ماي 2019، حكما بالإعدام على تونسي يدعى محمد بريري .

وقالت إن محمد البريري كان قد نقل من سوريا إلى العراق في فيفري الماضي.

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وبريري (24 عاما) كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.