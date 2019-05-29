أفادت وكالة "فرانس برس" بأن محكمة في بغداد أصدرت اليوم، الأربعاء 29 ماي 2019، حكما بالإعدام على تونسي يدعى محمد بريري .
وقالت إن محمد البريري كان قد نقل من سوريا إلى العراق في فيفري الماضي.
وبريري (24 عاما) كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.
كانت هذه تفاصيل خبر كان يقيم في فرنسا، الحكم بالإعدام على تونسي في العراق أُدين بالإنتماء إلى داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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