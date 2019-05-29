توقعات بهطول أمطار رعدية فى الطائف بالسعودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية اليوم، تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظتي الطائف، وميسان، والهدا والشفا وبني سعد،مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر
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