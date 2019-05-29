«التجارة العالمية»: لجنة تحكيم للبت في القضية المرفوعة ضد قطر

بسام عبد السميع (أبوظبي)

قررت منظمة التجارة العالمية، أول أمس، تشكيل لجنة محكمين من المنظمة للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر، على بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وذلك بعد أن قبلت المنظمة شكوى الإمارات ضد قطر، بحسب جمعة أحمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد.

وقال الكيت لـ«الاتحاد»، «عقدت «لجنة التحكيم» في منظمة التجارة العالمية، أول أمس، جلستها الثانية لاستكمال النظر في طلب الإمارات بالاستمرار في إجراءات رفع دعوى ضد قطر، ومطالبتها التعهد أمام كل أعضاء المنظمة بإلغاء أي إجراءات لحظر بيع المنتجات الإماراتية في المستقبل، والالتزام بإجراءات وقواعد المنظمة الدولية، حيث وافقت اللجنة قبول شكوى الإمارات وبدأت باتخاذ الإجراءات تجاه الشكوى عبر اختيار محكمين وتحديد جدول زمني لبحث الشكوى وتقديم تقرير شامل بشأنها».

وأشار الكيت إلى أن الإمارات طلبت الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم، لكشف كل الإجراءات القطرية وانتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن لدى الإمارات قناعة راسخة بأن الاجراءات التي اتخذتها الدوحة لا تتفق مع الالتزامات المنوطة بدولة قطر وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتي يتعين عليها الامتثال لها.

وتتطلع الدولة إلى العمل مع المحكمين وفقاً لقواعد المنظمة، وإثبات أن الإمارات العربية المتحدة تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر تجاه منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي الإجراءات أحادية الجانب من دولة قطر ضد دولة الإمارات نتيجة إنهاء العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة.

ويذكر أن الإمارات شرعت في يناير الماضي باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر ومملكة البحرين.

كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات. وقامت قطر قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 أبريل الماضي بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي لكن وفقاً لقناعة الإمارات العربية المتحدة فإن التصرفات الصادرة سابقاً عن قطر، إضافةً إلى التدابير الجارية، لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

وأكدت الإمارات قناعتها أن الإجراءات القطرية تنتهك المبادئ الأساسية للنفاذ إلى الأسواق، وقواعد عدم التمييز التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية، وأن هذه الإجراءات القطرية تستهدف الإمارات العربية المتحدة، ودولاً أخرى وتحديداً المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وهي الدول التي تسعى إلى حماية مصالحها الأمنية الأساسية في مواجهة دعم قطر المستمر للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية، والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وبالتالي فإن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب.