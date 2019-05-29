أنقرة (وكالات) أصدرت السلطات التركية، أمس، قراراً باعتقال 8 أشخاص، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.

وصدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بولاية دَنِزلي، غربي البلاد، بعد اتهام المطلوبين بـ«السعي لتكوين لوبي يتبع منظمة جولن الإرهابية داخل المؤسسات التعليمية».

وفور صدور القرارات بدأت فرق مديرية أمن دنزلي، عملية عسكرية، لإلقاء القبض على المتهمين، ومن بينهم 4 سيدات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «حرييت» المقربة من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان. ويتهم أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية»، جولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، من خلال اختلاق جريمة تحت لافتة «جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة».

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 8 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة جولن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.