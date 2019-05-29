إنقاذ رجل حاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض

أعلنت الشرطة المكلفة حماية البيت الأبيض أن رجلاً حاول، اليوم الأربعاء، إحراق نفسه على مقربة من المقر الرئاسي الأميركي.

وقالت هذه الشرطة المعروفة باسم "سيكريت سرفيس"، في تغريدة على تويتر، "حوالي الساعة 12:20، قام رجل بإحراق نفسه عند نقطة التقاء الشارع 15 مع جادة كونستيتيوشن" على مقربة من البيت الأبيض.

والمعروف أن الكثير من الناشطين من مختلف الاتجاهات غالباً ما يتظاهرون قبالة البيت الأبيض، لكن لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل إلى القيام بفعلته.

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وأوضحت الشرطة أنه تم تقديم إسعافات عاجلة للرجل.

وفي الثاني عشر من أبريل الماضي، قام رجل بإضرام النار في سترته بينما كان يقف قبالة البيت الأبيض. إلا أنه لم يصب بجروح خطرة وقام عناصر الشرطة باعتقاله.