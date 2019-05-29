الرئيس النيجيري يؤدي اليمين لفترة ثانية

أدى الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، في مراسم أُقيمت في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وبخلاف المعتاد لم يدلِ القائد العسكري السابق، البالغ من العمر 76 عاماً، بأي تعليقات.
وحصل بخاري على 56 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في فبراير الماضي، مقابل 41 في المئة لأقرب منافسيه. كما أدى نائب الرئيس يمي أوسينباجو اليمين لفترة ثانية أيضاً.
وفاز بخاري بعد أن تعهد بإنهاء العنف في شمال شرق البلاد، وتوسيع نطاق برامج الرعاية الاجتماعية وتحفيز النمو، من خلال برنامج لبناء الطرق والسكك الحديدية.
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وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، إن موجة منفصلة من هجمات العصابات وغيرها من أعمال العنف في شمال غرب نيجيريا أجبرت 20 ألف لاجئ على الفرار إلى النيجر المجاورة.
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