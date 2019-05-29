كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاقية دفاعية بين الإمارات وأمريكا لتعزيز التعاون العسكري والأمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في بيان مشترك، الأربعاء، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة عن بدء العمل باتفاقية التعاون الدفاعي بينهما، وذلك خلال زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، إلى أبوظبي.

ففي بيان صادر عن بولتون ومستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، أكدت أبوظبي وواشنطن بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي بينهما.

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وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون العسكري بين الدولتين، وسترفع مستوى الشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية، المتينة بين الدولتين في هذا الوقت الحساس.

وعبرت أمريكا والإمارات عن رغبتهما المتبادلة بإرساء الأمن والازدهار في المنطقة، وأشارتا إلى أن هذه الاتفاقية ستقوي هذه الرغبة عبر تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في المنطقة، على الصعيدين الدفاعي والأمني، وستدعم جهود الدولتين بسبيل الحفاظ على أمن منطقة الخليج.

يذكر أن بولتون بدأ زيارته إلى الإمارات الإثنين، والتقى خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).