كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية: قمة مكة ستناقش الهجوم على السفن في خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، أن القمة العربية التي ستعقد في مكة المكرمة بناءً على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تناقش موضوع عمليات التخريب التي تعرضت لها سفن تجارية في خليج عمان، قرب المياه الإقليمية للإمارات، واعتداء الميليشيا الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

ولفت عفيفي الانتباه إلى أنه "كان هناك تنديد سابق من جانب جامعة الدول العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط لمثل هذه العمليات خاصة عملية الطائرات المسيرة التي استهدفت محطتي ضخ النفط من قبل الحوثيين المدعومين من إيران"، مبيناً أن "هذا هو الموضوع الرئيسي لاجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة غداً الخميس في مكة المكرمة"، وفق ما أوردته الوكالة السعودية للأنباء (واس).

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "المرحلة الحالية وفي إطار ما شهدناه من أحداث مؤسفة تتطلب أن يكون هناك مواقف واضحة من جانب الدول العربية فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي".

وأضاف أن "هذه التهديدات تمثل تحدياً للأمن القومي العربي ككل، ويجب أن يكون هناك تأكيدات على أن هناك إجراءات حاسمة للتعامل مع مثل تلك التهديدات، ورفض أن يكون هناك محاولة تمس الأمن الوطني والداخلي لأي دولة عربية سواء بشكل مباشر أو من قبل جماعات معينة تعمل لصالح دولة أو طرف إقليمي آخر".