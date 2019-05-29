كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة ترسل فريقًا لبحث تفشى الإيدز فى باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن منظمة الصحة العالمية، أرسلت فريقًا متخصصًا، في فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، من خبراء منظمة الصحة العالمية، إلى باكستان، بعد تقارير تفيد بتفشي الفيروس في إحدى مقاطعات البلاد، وتسجيل أكثر من 600 حالة إصابة محتملة حتى الآن، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.

يذكر أن التفشي الأخير للمرض قد تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 25 أبريل، مع البدء في برنامج واسع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية بين السكان في مقاطعة السند.

وأوضح المتحدث أنه قبل التفشي الأخير، كان في كل أنحاء باكستان ما يزيد قليلا عن 1200 طفل مصاب بفيروس نقص المناعة يتلقون العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.

وأكد السيد فرحان حق أن الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية سيسعى للتحقق من مصدر تفشي المرض والسيطرة عليه، كما سيقوم الخبراء بتوفير خبراتهم لخدمة السلطات المحلية في مجال فحص الفيروس، وفي جانب علاج المتأثرين والمصابين به من الأطفال، وكذلك تقديم المشورة والمساعدة النفسية للأسر.