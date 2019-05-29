كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة ترسل فريقًا لبحث تفشى الإيدز فى باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن التفشي الأخير للمرض قد تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 25 أبريل، مع البدء في برنامج واسع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية بين السكان في مقاطعة السند.
وأوضح المتحدث أنه قبل التفشي الأخير، كان في كل أنحاء باكستان ما يزيد قليلا عن 1200 طفل مصاب بفيروس نقص المناعة يتلقون العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.
وأكد السيد فرحان حق أن الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية سيسعى للتحقق من مصدر تفشي المرض والسيطرة عليه، كما سيقوم الخبراء بتوفير خبراتهم لخدمة السلطات المحلية في مجال فحص الفيروس، وفي جانب علاج المتأثرين والمصابين به من الأطفال، وكذلك تقديم المشورة والمساعدة النفسية للأسر.