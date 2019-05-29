كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأميركية: إيران تقلص الدعم المالي لمليشياتها في سوريا بسبب الضغوط الأميركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، أن إيران تقلص الدعم المالي لمليشياتها في سوريا بسبب الضغوط الأميركية، منوقعة من حلفائنا الاستجابة مع عقوباتنا على إيران.
وحسبما ورد عن "سكاي نيوز عربية" أشارت أورتاغوس، إلى أن أثر العقوبات بدأ يظهر على حزب الله وحماس والميليشيات في العراق.
وحسبما ورد عن "سكاي نيوز عربية" أشارت أورتاغوس، إلى أن أثر العقوبات بدأ يظهر على حزب الله وحماس والميليشيات في العراق.
كما أعلنت الخارجية، أنها لن تدعم أي دولة تخالف العقوبات الأمريكية على إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا.
وأشارت إلى إن الحوار الأمريكي مع طهران مرهون بوقف تحكمها ببيروت ودمشق وصنعاء ووقف القتل والهجمات ووقف رعايتها للإرهاب
وأكدت أن تركيا ستواجه عواقب في حال مضيها قدما في صفقة إس 400 الروسية.