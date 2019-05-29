كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأميركية: إيران تقلص الدعم المالي لمليشياتها في سوريا بسبب الضغوط الأميركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلفائنا الاستجابة مع عقوباتنا على إيران.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، أن إيران تقلص الدعم المالي لمليشياتها في سوريا بسبب الضغوط الأميركية، منوقعة من

وحسبما ورد عن "سكاي نيوز عربية" أشارت أورتاغوس، إلى أن أثر العقوبات بدأ يظهر على حزب الله وحماس والميليشيات في العراق.

