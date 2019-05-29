كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شخص يشعل النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، وفقاً لما ورد عن الشرطة الأميركية، ان شخص يضرم النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، بعد إصابته بجروح خطرة قد تهدد حياته، وفقا للدفاع المدني التابع للعاصمة، واشنطن، وللمتحدث باسم خدمات الطوارئ فيتو ماغيولو.

وقال ماغيولو، وفقاً لشبكة "CNN" إن فرق الإطفاء تلقت بلاغا بمعاناة شخص من حروق قبل أن يتم تحديث المعلومات وتهرع فرق الإطفاء لإخماد النار التي أضرمها الرجل بنفسه.

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت الخدمات السرية تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها إن "رجلا أضرم النار بنفسه" بالقرب من البيت الأبيض وقد هرعت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث لإنقاذ الشخص.

يذكر أن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر الرجل الذي أضرم النار بنفسه، وتبقى الدوافع التي تقف خلف فعلته غير معلومة بعد.