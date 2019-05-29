بمشاركة ثلة من الحقوقيين والإعلاميين…لجنة الحقيقة تعقد ندوة بعنوان “قضية بوعشرين قضية دولة”

أعلنت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي، توفيق بوعشرين، عن تنظيم ندوة حول الملف، بعد غد الجمعة، تحت عنوان “قضية بوعشرين قضية دولة” يشارك فيها ثلة من الحقوقيين، والإعلاميين.

وتتضمن الندوة إجراء قراءة في قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الذي تعرض له مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، وهو القرار، الذي أكد أن استمرار اعتقال بوعشرين غير قانوني، مطالبا بتمتيعه بحريته، بل وتعويضه عن فترة الاعتقال التحكمي.

ويشارك كل من الصحافي أبوبكر الجامعي، مؤسس صحيفة “لوجورنال”، والحقوقية البارزة، خديجة الرياضي، والمحامي والحقوقي، عبد العزيز النويضي، وكذا الخبير القانوني، محمد رضى، بالندوة التي ستعقد، مساء بعد غد، في الساعة العاشرة ليلا في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط.