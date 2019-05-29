شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية شمال غرب باكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:00 مساءً, 29 مايو 2019 م المناطق- وكالات أفادت الشرطة الباكستانية أنها أحبطت عملية إرهابية في منطقة هانغو شمال غرب باكستان .

وأوضح مسؤول الشرطة في المنطقة زين خان جدون، أن عناصر إرهابية زرعت قنبلة على جانب أحد الطرق لتفجيرها أثناء مرور موكب لقوات الأمن بالقرب منها، ولكن فرقة إزالة المتفجرات تمكنت من العثور على القنبلة وإبطال مفعولها .

من جهة أخرى أوضحت الشرطة الباكستانية أنها اعتقلت اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها بمدينة “حيدر آباد” بإقليم السند الجنوبي، إضافة إلى اعتقال ستة أشخاص من العناصر التي تقدم الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية خلال عمليات أمنية تم تنفيذها في مدينتي لاهور وكوجرانواله بإقليم البنجاب .

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