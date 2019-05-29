نشوب حريق في إحدى مناطق أربيل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً نشب مساء اليوم، في منطقة ناز ناز بمحافظة أربيل". وأضاف أن "عناصر الدفاع المدني توجهوا للعمل على إخماد الحريق ومنع تمدده".

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