واشنطن: تركيا ستواجه عواقب في حال مضيها بصفقة إس 400 الروسية

وقالت ناويرت، إن "تركيا ستواجه عواقب في حال مضيها قدما في صفقة إس 400 الروسية"، متوقعة أن "الحلفاء الاستجابة مع عقوباتنا على إيران".

وأشارت ناويرت الى أن "الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع طهران إذا وافقت على شروطنا الـ12".