كلوب يكشف موقفه من تدريب يوفنتوس

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، موقفه من تدريب يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل، خلفا لماسيميليانو أليجري مدرب "البيانكونيري" السابق.



وكانت تقارير صحفية إيطالية ربطت يوفنتوس بالتعاقد مع كلوب لتدريب الفريق في الموسم المقبل، عقب رحيل أليجري نهاية الموسم المنصرم، بعد 5 سنوات قضاها مع النادي.

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وقال كلوب في تصريحات لقناة "سكاي إيطاليا": "بالطبع أحب الدوري الإيطالي فهو مثير للغاية، لكن كل هذه الشائعات التي أسمعها عن تدريب يوفنتوس هي مجرد هراء".

وأتم: "لا يوجد شيء صحيح حول ذلك الموضوع فلن أترك ليفربول، وأنا أعرف الدوري الإيطالي جيدا وأتابعه لكنني سأبقى في ليفربول".

ويرتبط كلوب (51 عاما) بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2022، وقد تولى تدريب الريدز في صيف عام 2015.