- 1/2
- 2/2
علي البحيريالثلاثاء 2019/5/28 11:39 مساء بتوقيت أبوظبي
يورجن كلوب مدرب ليفربول
كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، موقفه من تدريب يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل، خلفا لماسيميليانو أليجري مدرب "البيانكونيري" السابق.
وكانت تقارير صحفية إيطالية ربطت يوفنتوس بالتعاقد مع كلوب لتدريب الفريق في الموسم المقبل، عقب رحيل أليجري نهاية الموسم المنصرم، بعد 5 سنوات قضاها مع النادي.
وقال كلوب في تصريحات لقناة "سكاي إيطاليا": "بالطبع أحب الدوري الإيطالي فهو مثير للغاية، لكن كل هذه الشائعات التي أسمعها عن تدريب يوفنتوس هي مجرد هراء".
وأتم: "لا يوجد شيء صحيح حول ذلك الموضوع فلن أترك ليفربول، وأنا أعرف الدوري الإيطالي جيدا وأتابعه لكنني سأبقى في ليفربول".
ويرتبط كلوب (51 عاما) بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2022، وقد تولى تدريب الريدز في صيف عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يكشف موقفه من تدريب يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.