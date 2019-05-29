وكالات: خامنئي يقول #طهران لن تتفاوض مع #أمريكا

قال الزعيم الأعلي الإيراني علي خامنئي يوم الأربعاء إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حول برامجها النووية والصاروخية. جاء ذلك بعد تلميح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنا في حالة رفع العقوبات.
ونقل موقع خامنئي الإلكتروني عن الزعيم الأعلى قوله ”قلنا من قبل إننا لن نتفاوض مع أمريكا لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي على ضرر“.
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