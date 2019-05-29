هيومن رايتس ووتش تدعو أمريكا لفرض عقوبات على الصين بسبب معسكرات شينجيانغ

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة، التي تخوض حربا تجارية مع الصين، ينبغي أيضا أن تفرض عقوبات عليها لاحتجازها نحو مليون شخص من قومية الويغور في منطقة شينجيانغ.
وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة قسم شؤون الصين في المنظمة في إفادة في جنيف "أمامنا إدارة أمريكية تتعامل جيدا مع فكرة فرض عقوبات اقتصادية صارمة لكن يبدو أنها تتقاعس عن فرض مثل تلك العقوبات عندما يكون السبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأضافت "نعتقد بضرورة إخضاع مسؤولين كبار في شينجيانغ، ومسؤولين محليين تورطوا في أزمة شينجيانغ، لقانون ماجنيتسكي".
ويسمح قانون ماجنيتسكي الاتحادي للحكومة الأمريكية باستهداف منتهكي حقوق الإنسان حول العالم وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعهم من السفر إليها وحظر تعاملات الأمريكيين التجارية معهم.
وقالت ريتشاردسون "الموقف في شينجيانغ لا يتحسن... لم يتم إطلاق سراح أعداد كبيرة من الناس وهناك رغبة في جعل ذلك جزءا من استراتيجية الأمن القومي... و(تصويره على) أنه نوع من التدريب المهني وليس احتجازا تعسفيا".
وأضافت أن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين يبحثان إصدار مشروعات قوانين بهذا الصدد، بخلاف قانون سياسة حقوق الإنسان المتعلق بقومية الويغور، وأن ذلك يحظى "بدعم واسع جدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي".
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