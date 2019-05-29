الخارجية الأمريكية: لن ندعم أي دولة تخالف العقوبات على إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا

جدة - عمرو شويل أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها لن تدعم أي دولة تخالف العقوبات الأمريكية على إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن إيران تقلص الدعم المالي لميليشياتها في سوريا بسبب الضغوط الأميركية.

وأكدت أن تركيا ستواجه عواقب في حال مضيها قدما في صفقة إس 400 الروسية.