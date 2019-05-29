السفير هريدي: لا مكان للحلول المستوردة في القمة العربية والخليجية المقبلة

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أنه "آن أوان البحث عن حلول عربية للمشاكل والأزمات العربية، أما الحلول المستوردة من

الخارج فليس مكانها القمة الخليجية والعربية المقبلة".

وأعرب هريدي عن أمنيته أن تساهم القمم العربية والخليجية والإسلامية في دعم أمن واستقرار المنطقة، وخفض أيضا التوتر والتصعيد الجاري في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأرسلت واشنطن في الفترة الأخيرة المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت.