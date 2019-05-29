قنديل: يجب الخروج من قمة مكة بموقف موحد وحاسم تجاه تدخلات إيران

أكد الدكتور أحمد قنديل، الخبير في الشأن الآسيوي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضرورة أن

تكون التوصيات والحلول العملية المطروحة داخل القمتين نابعة من دول المنطقة، وهو ما فسره بأن تدخل الدول

الكبرى في شؤون المنطقة كانت تسفر عن تعقد الأزمات وليس حلها.

وقال قنديل، لموقع "العين الإخبارية" الإماراتي: يجب الخروج بموقف موحد وحاسم تجاه التدخلات الإيرانية وأنشطة مليشياتها المسلحة التخريبية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وعدم تصدير إيران لثورتها لدول المنطقة ووقف دعم الإرهابيين.

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وأضاف الخبير السياسي "من الضروري وضع النقاط فوق الحروف، وإعلان كل دولة بوضوح، هل تقف مع أمن واستقرار المنطقة أم مع قوى التخريب ودعم التطرف والإرهاب؟".

وتابع قنديل بأن كل من لم ينضم للدول الداعية للاستقرار في المنطقة يجب عزله فورا على غرار قطر، وينبغي عزل من لم يحسم خياراته لصالح أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح قنديل "نحن أمام وقت حساس وخطير، ولم يعد هناك مجال أو ترف للمواقف الغامضة والرمادية، أو مسك العصا من المنتصف، أو الفهلوة السياسية والرقص على كل الحبال.. فهذا لم يعد مقبولا".

وحيا قنديل العاهل السعودي على دعوته للقمتين العربية والخليجية، والتي تبرز رغبة الدبلوماسية السعودية في التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب والخليجيين لاتخاذ مواقف موحدة.