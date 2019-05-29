ظريف: القدس متعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني وليس بغيرهم

اكد وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ ان "​القدس​ متعلقة ب​فلسطين​ و​الشعب الفلسطيني​ وليس بغيرهم"، مشيراً إلى "وقوف ايران الى جانب هذا الشعب"، لافتاً إلى أن "القدس ليست متعلقة ب​اميركا​ لتمنحه الى احد ولا هي متعلقة ب​اسرائيل​ لتهيمن عليها ولا هي متعلقة بشركاء الجريمة القساة الذين يسعون لشرائها".

واضاف: "ان القدس متعلقة بفلسطين والفلسطينيين؛ التاريخ اثبت بان من يتجاهل هذه الحقيقة سيمنى بهزيمة مخزية".