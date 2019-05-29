ظريف: القدس متعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني وليس بغيرهم

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "القدس متعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني وليس بغيرهم"، مشيراً إلى "وقوف ايران الى جانب هذا الشعب"، لافتاً إلى أن "القدس ليست متعلقة باميركا لتمنحه الى احد ولا هي متعلقة باسرائيل لتهيمن عليها ولا هي متعلقة بشركاء الجريمة القساة الذين يسعون لشرائها".
واضاف: "ان القدس متعلقة بفلسطين والفلسطينيين؛ التاريخ اثبت بان من يتجاهل هذه الحقيقة سيمنى بهزيمة مخزية".
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