بطيش: الحكومة لديها العزيمة لتتمكن من تخفيض العجز الى النسب المطلوبة

طمأن وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ الشعب ال​لبنان​ي حول ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان، مؤكدا أن "​الحكومة​ لديها كامل العزيمة حتى تتمكن من تخفيض العجز الى النسب المطلوبة".

وفي حديث تلفزيوني اشار بطيش الى أن "الدول المانحة كانت تطلب تخفيض العجز في ​الموازنة​ الى حدود 8 و 8.5 بالمئة ولكن الحكومة قامت بجهود اضافية حتى توصلنا الى عجز بنسبة اقل".