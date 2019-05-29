بطيش: الحكومة لديها العزيمة لتتمكن من تخفيض العجز الى النسب المطلوبة

طمأن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الشعب اللبناني حول الوضع الاقتصادي في لبنان، مؤكدا أن "الحكومة لديها كامل العزيمة حتى تتمكن من تخفيض العجز الى النسب المطلوبة".
وفي حديث تلفزيوني اشار بطيش الى أن "الدول المانحة كانت تطلب تخفيض العجز في الموازنة الى حدود 8 و 8.5 بالمئة ولكن الحكومة قامت بجهود اضافية حتى توصلنا الى عجز بنسبة اقل".
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