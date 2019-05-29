أدرعي: الجيش الاسرائيلي تمكن من كشف واحباط جميع الأنفاق الخارقة للحدود

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي أن "الجيش الاسرائيلي تمكن من كشف واحباط جميع الأنفاق الهجومية الخارقة للحدود وبذلك أزال عنصر المفاجاة الحيوي والمهم في خطة ​حزب الله​ الهجومية"، مشيرا الى انه "تم حفر نفق لمسافة ٦٨٠ مترًا داخل ​لبنان​ و ٧٧ مترًا داخل ​إسرائيل​ وعمقه يبلغ ٨٢ مترًا حيث استمرت أعمال الحفر سنوات طويلة".

وكشف ادرعي أننا "سمحنا اليوم بالدخول الى النفق الهجومي والذي حفره حزب الله انطلاقًا من قرية رامية الشيعية والذي اخترق الحدود الاسرائيلية لمسافة ٧٧ مترًا حيث يعتبر النفق الأهم في ​منظومة​ أنفاق حزب الله الخارقة للحدود والتي تم كشفها وإحباطها خلال حملة درع ​الشمال​ وذلك قبيل هدمه الى غير رجعة".

وفي تسجيل مصور من داخل النفق سأل ادرعي:"هل يفهم المواطن اللبناني ان دولته تدفع ثمن تداعيات نشاطات حزب الله العدوانية في أي معركة مقبلة؟".