اسامة سعد عزى بالخطيب في جب جنين

قدم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ واجب العزاء لعائلة الوزير والنائب السابق ​اللواء​ ​سامي الخطيب​، في منزله، في ​جب جنين​. وقد رافق سعد وفد من قيادة فرع ​البقاع​ وعضو الامانة العامة للتنظيم علي عسكر.

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