خارجية أميركا: أثر العقوبات بدأ يظهر على حزب الله وحماس وميليشيات بالعراق

لفتت ​وزارة الخارجية الاميركية​ إلى أن "​إيران​ تقلص الدعم المالي لميليشياتها في ​سوريا​ بسبب الضغوط الأميركية"، مشيرةً إلى أن "أثر العقوبات بدأ يظهر على حزب الله وحماس وميليشيات في العراق ، مضيفةً: "​سياسة​ الضغط القصوى على إيران ناجحة"، مفيدةً بأن "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لم يبت في تمديد الإعفاء على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية".

وأشارت إلى "اننا نتوقع من حلفائنا الاستجابة مع عقوباتنا على إيران"، مؤكدةً "أننا مستعدون للتفاوض مع طهران إذا وافقت على شروطنا الـ12"، لافتةً إلى أن "حوارنا مع طهران مرهون بوقف تحكمها ببيروت ودمشق وصنعاء ووقف القتل والهجمات ووقف رعايتها للإرهاب".