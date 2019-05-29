امتناع عناصر الدفاع المدني بالخيام عن اطفاء الحرائق احتجاجا على المماطلة في تثبيتهم

امتنع عناصر من متطوعي الدفاع المدني اللبناني في مركزي الخيام وجديدة مرجعيون التزما بقرار اللجنة المركزية لمتابعة شؤون المتطوعين في الدفاع المدني عن تلبية نداء اطفاء الحرائق، وذلك "احتجاجا على المماطلة في تثبيتهم".
وكانت اندلعت اليوم حرائق عدة في خراج الخيام - قرب باب تنية، وفي طلعة الجلاحية على مثلث جديدة مرجعيون، ابل السقي، والخيام، وتدخل رئيس مركز جديدة مرجعيون في الدفاع المدني وبعض العناصر لإخماد النيران، التي كانت ستقضي على مساحات واسعة من المزروعات.
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