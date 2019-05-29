اعتبر وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أن "عدم تجاوب ​القضاة​ المعتكفين مع رغبة رئيس البلاد باستئناف العمل أمر مؤسف"، مؤكداً "أننا حريصون كل الحرص على المحافظة على حقوق القضاة واستقلاليتهم، وآمل منهم إعادة النظر بموقفهم هذا لما فيه مصلحة الجميع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرحان: عدم تجاوب القضاة المعتكفين مع رغبة رئيس البلاد باستئناف العمل أمر مؤسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.