طائرة إف 16 أمريكية تتحول إلى "شبح"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press الطائرة الشبح

أقلعت طائرة مقاتلة من طراز "F-16" في رحلتها الأولى، بعدما جرى طلاؤها بطلاء "الشبح" يرجع إلى القوات الجوية الأمريكية في 23 مايو الجاري.

وتم اختيار تصميم "الشبح" بعد إجراء استطلاع للرأي من طرف الجنرال روبرت نوفوتني، قائد الجناح 57، على حسابه الشخصي عبر فيس بوك، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقرر الجنرال العسكري تغيير الطريقة التقليدية في طلاء المقاتلات، من خلال الاعتماد هذه المرة على مستخدمي موقع فيس بوك للحسم في مسألة الألوان والتصميم. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وبعد نهاية الاستطلاع مباشرة، طرحت فكرة "الطلاء الشبح" على هذه المهمة.

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وقال نوفوتني إنه يحب هذه الوظيفة: "وبحب ما نقوم به، وارغب استغلال الفرصة للافتخار برجالنا ونسائنا، الذين يقومون بعمل رائع من أجل وطنهم".

وأضاف الجنرال أن مواقع التواصل الاجتماعي تمنحه فرصة للتواصل مباشرة مع الأشخاص الذين لديهم شغف مماثل بالطيران العسكري.

فيما أعرب تروي بلاشكو، فني دهان متخصص في دهن الطائرات عن سعادته في المشاركة بذلك قائلا "نحن سعداء حقا لأن نكون جزءا من الفريق الذي يضم 7 أشخاص واستطاع أن ينجز المهمة في نحو شهر"، مضيفا أنهم كانوا يرغبون في في إطلاق منتج جديد تماما كما يريد القائد: "هذا يعني لنا الكثير".