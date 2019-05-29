شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق يكشف عن تواصل قيادات الجماعة بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ابراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، إن هناك عناصر إخوانية من الهاربين خارج مصر لهم اتصالات مكثفة مع إيران وقياداتهم بالنظام الإيراني بدعم وتوجيه من قطر، وذلك للتأكيد لهم عليى العلاقات الوطيدة التى تربط بينهم، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بينهم ودعم ما تقوم به إيران من عمليات تخريب وتدمير للمنطقة .

وأضاف الإخواني السابق فى تصريح له، أن دعم الإخوان لإيران يأتى فى الوقت الذى تحتاج فيه الإخوان لملاذاً أمناً لهم خلال الفترة الحالية تحسبا لإدراج امريكا جماعتهم كمنظمة إرهابية، وهو ما يدفع دول كثيرة إلى طرد جميع العناصر الإخوانية الهاربة من بلادهم وهو ما يجعلهم يبحثون عن مكان آخر يهربون إليه وسيكون الأقرب لهم إيران .