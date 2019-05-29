حمد الله يرفع التحدي مع الأسود قبل “كان2019”

أكد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف بصفوف نادي النصر السعودي، أنه يهدف إلى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا مع الأسود، بعد توصله بدعوة رسمية لخوض منافسات النسخة 32 من المنافسات القارية التي ستنطلق بمصر، في الفترة الممتدة من 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليوز.

وأوضح حمد الله، عشية اليوم الأربعاء، على هامش تصريح لـ”راديو مارس”، بأنه من المخجل أن يغيب المغرب عن منصة التتويج لسنوات طوال، وتحديداً منذ نسخة 1976، وأن يكون أخر رقم إيجابي للأسود في نهائي 2004، رفقة جيل الزاكي بادو.

المتحدث ذاته، شدد على أنه وباقي اللاعبين يحملون على عاتقهم أمال حسم اللقب القاري من مصر، مشيراً بأن الهدف ممكن جداً تحقيقه بالعمل والمثابرة، داخل كتيبة الأسود.

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وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أكد توصل إدارة نادي النصر السعودي إلى اتفاق نهائي مع نجم الفريق وهدافه، وأحسن لاعب في السعودية، المغربي عبد الرزاق حمد الله، من أجل تمديد عقده إلى غاية نهاية عام 2022.

وحسب المصادر نفسها، فإن المفاوضات بين الطريفين انتهت بشكل تام، وبقي فقط الإعلان الرسمي من طرف النادي على توقيع عقد جديد للاعب، سيمدد مقامه في السعودية لسنوات إضافية، بعد أن وقع على واحد من أفضل مواسمه الكروية، وتوج هدافا تاريخيا للدوري السعودي.

وبصم حمد الله على موسم رائع مع الفريق الأصفر، توج رفقته بجائزتي هداف الموسم، بعد أن وقع 34 هدفا، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الدوري، كما توج أيضا بجائزة أحسن لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم.