ليتقبل الله صيامي.. ما الذي يتوجب على المفطر علنا في رمضان؟ – فيديو

في حلقة جديدة من السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يخاطب الداعية عز الدين الراجعي، مفطِري شهر رمضان، داعيا إياهم إلى تجنب الأكل علناً أمام الناس.

وطالب الداعية الراجعي في حلقة، اليوم الأربعاء، الذين يأكلون في نهار رمضان، بمراعاة مشاعر الصائمين، وقدسية الشهر، واحترام دين الأمة، مع الحفاظ على الجو العام، الذي تعيشه البلاد، موضحا أنه لم يلزمه أحد على صيام رمضان، إن اختار ذلك بينه، ونفسه.