في حلقة جديدة من السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يخاطب الداعية عز الدين الراجعي، مفطِري شهر رمضان، داعيا إياهم إلى تجنب الأكل علناً أمام الناس.
وطالب الداعية الراجعي في حلقة، اليوم الأربعاء، الذين يأكلون في نهار رمضان، بمراعاة مشاعر الصائمين، وقدسية الشهر، واحترام دين الأمة، مع الحفاظ على الجو العام، الذي تعيشه البلاد، موضحا أنه لم يلزمه أحد على صيام رمضان، إن اختار ذلك بينه، ونفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر ليتقبل الله صيامي.. ما الذي يتوجب على المفطر علنا في رمضان؟ – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.