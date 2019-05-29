البيضاء..حارس أمن يحاول اغتصاب سنغالية داخل المسجد نهار رمضان

تعرضت مهاجرة سنغالية، أمس الثلاثاء، لمحاولة اغتصاب من طرف حارس أمن خاص، داخل مسجد خاص بشركة خاصة للخدمات وسط التجمع الإداري مارينا بمدينة الدار البيضاء.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن المستخدمة كانت نائمة داخل مسجد الشركة في إنتظار دخول ساعة العمل، فتفاجأت برجل أمن خاص يضع يده على جسدها محاولا إغتصابها داخل المسجد، نهار شهر رمضان.

وأضافت مصادر الموقع أن المستخدمة السنغالية بدأت بصراخ مما أدى إلى تدخل زملاؤها في العمل، الذين أخبروا المصالح الأمنية بالواقعة.

وتم اعتقال رجل الأمن التابع لشركة خاصة من داخل المسجد، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.