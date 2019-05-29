أوباما للشباب: تعلموا من “فشل” ميسي

وجد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” في قصة “فشل” اللاعب “ليونيل ميسي” مع منتخب بلده الأرجنتين، خير مثال يضربه للشباب من أجل التركيز على العمل الجماعي، وذلك في كلمته بمؤتمر في دولة كولومبيا.

واستخدم “أوباما” لغة كرة القدم القريبة من الشباب من أجل توجيه النصيحة لهم، حين حل ضيفا على مؤتمر “إيكسما” الاقتصادي في العاصمة الكولومبية بوغوتا، إذ قال: على الرغم من أن “ليونيل ميسي” لاعب رائع، إلا أن منتخب بلاده لديه مشكلات في الظفر بلقب كأس العالم”.

وفسر “أوباما” المثال، الذي ضربه بالقول: “نصيحة للشباب هي أن يقتنعوا بأن أشخاصا محدودين جدا هم من يستطيعون النجاح بمفردهم، وحتى الذين نعتبرهم عباقرة يحتاجون إلى أشخاص آخرين لتطوير مهاراتهم”.

وفشل أفضل لاعب في العالم لـ5 مرات، بالظفر مع منتخب بلاده بكأس العالم، وكان قريبا من تحقيق حلمه عام 2014، إلا أن منتخبه انهزم في المباراة النهائية ضد منتخب ألمانيا.