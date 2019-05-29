توقف حركة الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة وطريفة

أدت سرعة الرياح القوية بمضيق جبل طارق، اليوم الأربعاء، إلى توقف حركة الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة الذي تشتغل فيه البواخر السريعة داخل الخط البحري ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة.

وبلغت سرعة الرياح، أكثر من 40 كيلومتر في الساعة، ويتوقع أن تستمر الرياح إلى غاية عطلة نهاية الأسبوع، كما أن الشركات العاملة على هذا الخط أعلنت وقف رحلاتها حتى إشعار آخر.

وخلافا لطنجة المدينة، فإن حركة الملاحة لم تتوقف في ميناء طنجة المتوسط، بسبب تواجد بواخر من الحجم الكبير في الميناء.