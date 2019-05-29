أدت سرعة الرياح القوية بمضيق جبل طارق، اليوم الأربعاء، إلى توقف حركة الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة الذي تشتغل فيه البواخر السريعة داخل الخط البحري ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة.
وبلغت سرعة الرياح، أكثر من 40 كيلومتر في الساعة، ويتوقع أن تستمر الرياح إلى غاية عطلة نهاية الأسبوع، كما أن الشركات العاملة على هذا الخط أعلنت وقف رحلاتها حتى إشعار آخر.
وخلافا لطنجة المدينة، فإن حركة الملاحة لم تتوقف في ميناء طنجة المتوسط، بسبب تواجد بواخر من الحجم الكبير في الميناء.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف حركة الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة وطريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.