حارث ينشر أول صورة مع رضيعته

ظهر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، أمين حارث، ليلة أمس الثلاثاء، في أول صورة مع طفلته الأولى، التي رزق بها بداية الأسبوع الحالي.

ونشر حارث صورته مع ابنته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مخفيا ملامحها، وواضعا قلبا يرمز إلى إحساسه تجاهها.

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وأعلن حارث، أول أمس الاثنين، استقباله لابنته عبر نشره صورة لها، وعلق عليها “مرحبا بك في العالم ابنتي، أحبك، الحمد لله”.

يذكر أن أمين حارث يبلغ من العمر 22 سنة، ويعتبر من بين أبرز نجوم الدوري الألماني الشباب، ومن بين العناصر، التي يعتمد عليها رونار في المنتخب الوطني.