أمزازي: لم أهدد طلبة الطب…ولا أظن أنهم يسعون للحل بل يريدون استمرار الأزمة

في جوابه على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة المشتركة مع وزير الصحة أنس الدكالي، بعد زوال اليوم الأربعاء، نفى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أن يكون هدد طلبة الطب في البرلمان، بخصوص اجتياز الامتحانات المبرمجة في 10 يونيو المقبل.

وقال أمزازي: “لم أهدد، ولكن دعوت الطلبة لاجتياز امتحاناتهم، وقلنا يجب أن تكون هناك مرونة، ونراهن على أن تمر الامتحانات في أحسن الظروف”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “المخاطب لا سلطة تقريرية له، ويقول إنه عليه أن يعود للجمع العام، لكن لا يتم عرض مقترحاتنا على الجموع العامة”.

وتابع أمزازي: “من يضمن أن مخرجات اللقاءات معهم سيترتب عنها الحل، اليوم طلبوا مني لقاء جديدا للحوار، وأنا مستعد من الليلة، لكن بأي مخرجات؟”.

وذهب الوزير إلى القول: “لا أظن أنهم يريدون الحل، لكنهم يريدون استمرار الأزمة لظروف أخرى لا علاقة لها بالأمور البيداغوجية”، مشددا على أن “السنة البيضاء كلام يروجونه لترويع الناس”.